Xiaomi Mi Mix 3 новинка в России

Гаджет построен на базе флагманского восьмиядерного процессора Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR 4X. Для хранения данных предусмотрено 128 ГБ быстрой встроенной памяти типа UFS 2.1 без возможности расширения. За автономность отвечает аккумулятор на 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+ (совместимый адаптер приобретается отдельно) и беспроводной зарядки мощностью 10 Вт. Важно отметить, что в комплект поставки входит станция беспроводной зарядки.На данный момент Mi Mix 3 является лучшим камерофоном Xiaomi. В нём установлена двойная камера с 12-мегапиксельными сенсорами со светосильной оптикой и большим размером пикселей. Имеется двукратный оптический зум и оптическая стабилизация изображения для компенсации тряски при съемке. Смартфон поддерживает запись замедленного видео с частотой 960 fps и специальный режим ночной съёмки. Кроме того, двойная фронтальная камера с функциями искусственного интеллекта умеет в режиме реального времени размывать фон, добавлять эффект студийного освещения, накладывать макияж и многое другое — всё для улучшения селфи.Xiaomi Mi Mix 3 выполнен в новомодном форм-факторе слайдера с выдвижной фронтальной камерой — для доступа к ней достаточно сдвинуть переднюю часть устройства вниз. Такое решение позволило отказаться от вырезов в экране, сделав рамки максимально тонкими. Как результат, 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением 19,5:9 и разрешением Full HD+ занимает 93,4% площади передней панели.Стоимость смартфона составит 44990 тысяч рублей.