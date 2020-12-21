Xiaomi Mi Mix Alpha 2 показали на рендере

В сеть появилось изображение из патентной заявки компании Xiaomi, которая в будущем может оказаться смартфоном Mi Mix Alpha 2. Судя по рендеру, дисплей теперь будет занимать переднюю и заднюю панели, а также боковые кромки. Выдвижная камера и кнопка включения нашли свое место на верхней панели.

Представленный больше года назад Xiaomi Mi Mix Alpha оказался одним из самых интересных смартфонов последних лет, но так и не появился в продаже. Напомним, что его главной особенностью стал дисплей, покрывающий 180,6% от размера передней панели и занимающий почти всю заднюю панель. Также в его спецификации входит тройная камера с главным модулем разрешением 108 Мп, топовая платформа Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix Alpha 2
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