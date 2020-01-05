Xiaomi Mi Notebook Pro Enhanced Edition вышел в дешевой версии

Компания Xiaomi выпустила новую версию ноутбука Mi Notebook Pro Enhanced Edition, который отличается от представленной в октябре конфигурации процессором Core i5-10210U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Цена новинки составляет 850 долларов. Что до изначальной конфигурации, то она характеризуется Intel Core i7 8550U, 16 ГБ оперативной памяти, SSD вместимостью 1 ТБ и ценой 1000 долларов. Остальные параметры не изменились: дискретная видеокарта GeForce MX250, 15-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и система охлаждения с двумя тепловыми трубками.