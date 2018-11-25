Xiaomi Mi Pad 4 и его функции

Компания Xiaomi выпустила планшет с хорошим аккумулятором. Внутри аппарата установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц, работающий при поддержке графического ускорителя Adreno 512 и 3 ГБ оперативной памяти. Конфигурация устройства позволяет запускать требовательные приложения, а аккумулятор на 6000 мАч обладает достаточным местом , чтобы пользователь мог долгое время не думать о зарядке.Планшет обладает восьмидюймовым дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. На таком экране приятно играть и смотреть фильмы, при этом габариты позволяют носить планшет с собой — Mi Pad 4 помещается даже в небольшой сумке.Стоимость планшета составит 30 долларов.