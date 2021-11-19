Xiaomi Mi Pad 5 был замечен под управлением операционной системы Windows 11 ARM

Прошло некоторое время с тех пор, как Xiaomi выпустила на рынок два своих новых планшета - Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, работающие на чипсете Qualcomm Snapdragon 860 и Snapdragon 870 соответственно, и работающие под управлением операционной системы MIUI for Pad на базе Android. Видео, опубликованное мастером B station UP @ Sunflower2333, демонстрирует Xiaomi Mi Pad 5 под управлением последней операционной системы Windows 11 ARM от Microsoft. Это означает, что запуск Windows 10 ARM также возможен на Mi Pad 5.

Устройство работает под управлением Windows 11 ARM с разрешением экрана 2К. Пользователь добавляет, что частота ядер ЦП была снижена, чтобы эффективно использовать режим энергосбережения, чтобы увеличить время автономной работы при использовании. До этого разработчикам удалось установить новую операционную систему Windows 11 ARM на несколько других устройств, включая Lumia 950, Lumia 950 XL , Mi 8, OnePlus 6T, Mi MIX 2, Mi 6 и на других смартфонах.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5
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