Xiaomi Mi Pad 5 готовится к глобальному релизу

Долгожданная серия планшетов Xiaomi Mi Pad 5 наконец-то была запущена в Китае в прошлом месяце после многолетнего перерыва производителя на рынке планшетов. Ожидается, что планшет официально выйдет на мировой рынок 15 сентября и в преддверии глобального релиза Xiaomi Pad 5 гаджет был замечен в базе данных GeekBench. В одноядерном тесте Geekbench планшет с кодовым названием M2105K81AC набрал 781 балл, а в многоядерном тесте он набрал 2800 баллов. Это ниже, чем 997 баллов в одноядерном тесте и 3181 балл в многоядерном тесте, набранные на GeekBench планшетом Mi Pad 5 Pro с процессором Snapdragon 870. Соответственно, версия без приставки Pro будет более простой и слабой в плане производительности, но и на стоимости гаджета, вероятно, это тоже скажется. И хотя Xiaomi Mi Pad 5 был выпущен вместе с Mi Pad 5 Pro, мы не знаем наверняка, представит ли Xiaomi версию Pro на мировом рынке.

Планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD+ с частотой обновления 120 Гц, четырьмя динамиками и двухэлементным аккумулятором емкостью 8720 мАч. Более того, белорусский магазин NSV.by недавно разместил планшет на своем сайте по цене 1199 белорусских рублей (примерно 479 долларов) за вариант с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Это намного выше, чем цена в 1999 году в юанях (примерно 310 долларов) за тот же вариант в Китае. Официальная розничная цена может быть не такой высокой, но мы не ожидаем, что планшет будет дешевле, чем в Китае. Хотя, конечно, хотелось бы равной стоимости.
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