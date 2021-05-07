Xiaomi Mi Pad 5 получит аккумулятор на 8520 мАч

В сети появилась информация о планшете Xiaomi Mi Pad 5, выход которых ожидается во второй половине этого года. Утверждается, что Mi Pad 5 получит два аккумулятора ёмкостью по 4260 мАч и суммарной ёмкостью 8520 мАч. Вероятно, мощность проводной зарядки составит 67 Вт, как в смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro получат 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, возможностью распознавания 4096 степеней нажатия, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. При этом стандартной модели достанется платформа Snapdragon 780G с модемом Snapdragon X53 5G, а старшой – Snapdragon 855+ или Snapdragon 860.