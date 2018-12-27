Xiaomi Mi Play - доступный 5,84-дюймовый телефон с двумя задними камерами

Сегодня в Китае Xiaomi анонсировала 5,84-дюймовый телефон с каплевидным вырезом и двумя задними камерами - Mi Play. При ориентировочной цене в $ 219, Mi Play поставляется с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ для хранения eMMC с возможностью расширения с помощью microSD. Доступна модель в синем, черном и цвете «сумерки».

Новинка имеет ЖК-дисплей разрешения FHD + 2280 x 1080 пикселей, батарею емкостью 3000 мАч и разъем микро-USB. Датчик отпечатков пальцев находится на задней панели телефона. Mi Play работает на чипсете MediaTek Helio P35 с восьмиъядерным процессором ARM Cortex-A53, работающим на частоте до 2,3 ГГц, и графическим процессором IMG PowerVR GE8320, работающим на частоте до 680 МГц. Это чип, изготовленный по 12-нм технологическому процессу FinFET TSMC. Гаджет оснащен 12-мегапиксельными камерами на задней панели и 8-мегапиксельной селфи-камерой. Модуль задней камеры использует электронную стабилизацию изображения и поддерживает портретный режим и съемку HDR.