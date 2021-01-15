Xiaomi Mi Portable Mouse 2 официально представлена

Еще в конце декабря 2020 года Xiaomi вложила средства в разработку Mi Portable Mouse 2, второе поколение беспроводной мышки Mi Portable Mouse.. Поскольку эта беспроводная мышь успешно выполнила поставленную компанией задачу по сбору средств в течение нескольких дней, теперь она официально доступна для покупки в нескольких розничных магазинах Китая. К сожалению, пока что информации о том, когда именно мышка будет отправлена в другие регионы мира, и будет ли отправлена вообще, нет. Более того, стоимость сейчас указана исключительно для местных магазинов Китая, так что стоит подождать официального анонса международной версии. Тогда можно будет говорить о возможных преимуществах продукта по сравнению с конкурентами.