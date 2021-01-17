Xiaomi Mi Portable Mouse 2 поступил в продажу в Китае

Mi Portable Mouse 2 была замечена на Bluetooth SIG в августе 2020 года, теперь спустя несколько месяцев, Mi Portable Mouse 2 поступит в продажу в Китае.

Одно из основных особенностей мышки заключается в том, что Xiaomi Mi Portable Mouse 2 может быть подключен к двум устройствам одновременно и может легко переключаться между ними с помощью специальной кнопки.

Вторая особенность заключается в том, что он поддерживает следующие 4 уровня DPI для разных разрешений.
  • 1200 точек на дюйм - 1080p (FHD) дисплей
  • 1800 точек на дюйм - широкоформатный дисплей
  • 2400 точек на дюйм - 2K (QHD) дисплей
  • 4000 точек на дюйм - дисплей 4K (UHD)

Клавиша DPI расположена внизу, а обычная левая-правая кнопка мыши, колесо прокрутки, клавиша переключения и светодиодный индикатор - вверху. Mi Portable Mouse имеет номер модели BXSBMW02 и поддерживает Microsoft Windows 10, Apple macOS 10.10 или выше и Android 6.0 или выше.

Xiaomi Mi Portable Mouse 2 продается за 15 долларов США.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Portable Mouse 2
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