Xiaomi Mi Power Bank 2 стоит 8 баксов

Появилась информация о новой портативной батарее Xiaomi Mi Power Bank 2, которая была представлена на CES 2018 - производитель решил сделать ее максимально доступной. Стоимость новой батареи составляет 8 долларов, так что если вы хотите себе очень доступный вариант, но от известного бренда, то обязательно посмотрите на этот вариант. Все же, за 8 баксов найти аналог от известной компании будет весьма проблематично. С другой стороны, здесь всего 5000 мАч - для современного смартфона этого не хватит и на две зарядки, так что батарея получилась весьма простой. Но, это точно будет популярный гаджет в ближайшее время, ведь подзарядить смартфон всегда хочется, а за 8 баксов такая стильная и компактная штука всегда найдет себе применение. Ждем уже старта продаж в России или хотя бы в Китае на интернет-площадках.