Xiaomi Mi Power Bank 3 с мощностью 50 Вт

Компания Xiaomi всегда радовала нас продвинутыми продуктами за вполне разумные деньги, а в этот раз показала шикарную портативную батарею, которая обеспечивает пользователей мощностью в 50 Вт. Этого предостаточно, чтобы вы могли быстро зарядить свое устройство и не переживать о том, какие у него проблемы с батареей и так далее. Кроме того, у новой батареи есть сразу три выхода для подключения зарядок и вы можете одновременно заряжать два смартфона и один ноутбук, к примеру. Это очень круто, на самом деле, ведь обычно батарея быстро разряжается и не выполняет тех функций, которые вы от нее требуете. У новинки Xiaomi Mi Power Bank 3 такой проблемы не будет, ведь у этой батареи и объем достаточно приличный, и быстрая зарядка есть.