Xiaomi Mi Power Bank 3 с мощностью 50 Вт

2019-09-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Power Bank 3; [55]
Компания Xiaomi всегда радовала нас продвинутыми продуктами за вполне разумные деньги, а в этот раз показала шикарную портативную батарею, которая обеспечивает пользователей мощностью в 50 Вт. Этого предостаточно, чтобы вы могли быстро зарядить свое устройство и не переживать о том, какие у него проблемы с батареей и так далее. Кроме того, у новой батареи есть сразу три выхода для подключения зарядок и вы можете одновременно заряжать два смартфона и один ноутбук, к примеру. Это очень круто, на самом деле, ведь обычно батарея быстро разряжается и не выполняет тех функций, которые вы от нее требуете. У новинки Xiaomi Mi Power Bank 3 такой проблемы не будет, ведь у этой батареи и объем достаточно приличный, и быстрая зарядка есть.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Power Bank 3
Обзор Creative Muvo Play. Портативная ко...
Обзор Creative Muvo Play. Портативная коС серией портативных колонок Muvo от Creative мы уже знакомились на примере нескольких моделей. В компакт...
Nintendo Switch Lite пригодна к ремонту...
Nintendo Switch Lite пригодна к ремонтуБуквально недавно начались продажи новой портативной приставки Nintendo Switch Lite, которая очень понрав...
Xiaomi Redmi 8A стоит 90 долларов...
Xiaomi Redmi 8A стоит 90 долларовОфициально представлен новый смартфон Xiaomi Redmi 8A, который является очень доступным устройством. Гадж...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная страт...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная стратСегодня мы поговорим о достаточно необычном проекте, который создан специально для фанатов мультиплеера. ...
Новый планшет iPad появился в продаже...
Новый планшет iPad появился в продажеКомпания Apple дала старт продажа планшета iPad седьмого поколения, который был представлен вместе с новы...
На создание Xiaomi Mi Mix Alpha ушло $70...
На создание Xiaomi Mi Mix Alpha ушло $70Вчера компания Xiaomi представила смартфон будущего Xiaomi Mi Mix Alpha, дисплей которого покрывает не то...
Дисплей iPhone 11 Pro Max признан лучшим...
Дисплей iPhone 11 Pro Max признан лучшимОбычно специалисты из DisplayMate называют дисплеи смартфонов Samsung лучшими на рынке, но в этом году ма...
Представлена беззеркальная камера Canon ...
Представлена беззеркальная камера Canon Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью EOS M200, которая получила 24,1-Мп датчи...


Обзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информерОбзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информер
Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатураОбзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура
Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помехОбзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех
Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллерОбзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер
Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная страт...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная стратСегодня мы поговорим о достаточно необычном проекте, который создан специально для фанатов мультиплеера. ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. Д...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. ДКомпания Xiaomi какое-то время назад представила свой субаренд Redmi и начала под ним продавать свои дост...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBA...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBAДалеко не каждая игра со значком «Бесплатно» может похвастаться более-менее достойной реализацией и возмо...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррор...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррорПришло время немного испортить себе нервы и поиграть в довольно страшную игру, которая заставит вас еще д...
Предварительный обзор XPG Summoner. Игро...
Предварительный обзор XPG Summoner. ИгроДавно хотели себе классную механическую клавиатуру, которая удовлетворит вас в играх и позволит много лет...
Harman Kardon представила линейку умной ...
Harman Kardon представила линейку умной 19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor