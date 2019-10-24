Xiaomi Mi Projector Vogue Edition в стильном корпусе

Официально представлен проектор Xiaomi Mi Projector Vogue Edition, который выполнен в фирменном стиле компании и смотрится достаточно привлекательно. Правда, устройство занимает достаточно много пространства на столе и если вы хотите более компактный вариант, то есть просто тьма моделей. При этом Xiaomi Mi Projector Vogue Edition выдает качественную картинку в разрешении 1080р, а максимальная диагональ довольно большая, чтобы вы даже не думали о покупке телевизора. И это, как по мне, самый большой бонус проектора. Вы покупаете устройство, ставите его на стол и можете не думать о телевизоре, который занимает всю стену или требует для себя новую подставку. При этом диагональ изображения и качество картинки очень даже высокое.