Xiaomi Mi QLED TV 4K 75 - самый дорогой телевизор компании

Xiaomi официально выпустила Mi QLED TV 4K 75 в Индии вместе с Mi 11 Ultra и серией Mi 11X. Этот новый телевизор представляет собой более крупный 75-дюймовый вариант уже доступного Mi QLED TV 4K 55, который был выпущен в декабре. Этот телевизор также известен в Европе как Mi TV Q1 75. Как следует из названия, недавно выпущенный Xiaomi Mi QLED TV 75 оснащен 75-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей (4K), частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит. Кроме того, панель покрывает 100% цветовой гаммы NTSC и 95% цветовой гаммы DCI-P3. Он также поддерживает MEMC и несколько стандартов HDR (Dolby Vision, HDR10 +, HDR10, HLG). Впрочем, вскоре данная модель должна будет представлена и на территории других стран, ждем полноценного анонса.