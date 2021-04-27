Xiaomi Mi QLED TV 4K 75 запущен в Индии

Xiaomi официально выпустила Mi QLED TV 4K 75 в Индии. Этот новый телевизор представляет собой более крупный 75-дюймовый вариант уже доступного Mi QLED TV 4K 55 , который был выпущен в декабре.

Xiaomi Mi QLED TV 75 оснащен 75-дюймовой панелью QLED с разрешением 3840 x 2160 пикселей (4K) и частотой обновления изображения 120 Гц. Экран имеет 1,07 миллиарда цветов (8-бит + FRC), контрастность 10 000: 1, 192 зоны для локального затемнения и пиковую яркость 1000 нит.

Дисплей покрывает 100% цветового охвата NTSC и 95% цветового охвата DCI-P3, который также поддерживает MEMC и несколько стандартов HDR (Dolby Vision, HDR10 +, HDR10, HLG). Внутри телевизора установлен процессор MediaTek MT9611 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Из подключения Xiaomi Mi QLED TV 4K 75 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, инфракрасный порт, 3 x HDMI 2.1 (eARC, ALLM), 2 x USB 2.0, 1 оптический разъем, 1 разъем для наушников 3,5 мм, 1 x AV и 1 порт Ethernet. 75-дюймовый телевизор работает под управлением Android TV 10 с модулем агрегации контента PatchWall.

За звук отвечает 2 динамика мощностью 15 Вт (30 Вт), состоящие из 2 высокочастотных динамиков и 4 низкочастотных динамиков с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD. Xiaomi Mi QLED TV 4K 75 в Индии стоит 1600 долларов США.
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