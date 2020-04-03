Xiaomi Mi Smart Camera PTZ снимает в 2К

Технологии не стоят на месте и то, что ранее казалось нам недостижимым, сейчас уже мало кого удивляет. К примеру, когда-то давно мы даже и не мечтали о камерах, которые будут вести видеонаблюдение в высоком разрешении, а сейчас такого рода камеры есть буквально везде. Например, компания Xiaomi, а ее все знаю и любят, официально представила свою камеру видеонаблюдения Xiaomi Mi Smart Camera PTZ, которая умеет вести запись в разрешении 2К. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли получать видео в достаточно высоком качестве и потом использовать его в случае нарушений правопорядка и так далее. Вариантов использования этого преимущества на самом деле очень много, главное правильно использовать видео в таком высоком разрешении.