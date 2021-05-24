Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition получил 1 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi представила смарт-ТВ Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition, старт продаж которого запланирован на 1 июня. Новинка характеризуется разрешением Full HD, четырехъядерной платформой с ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-540, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, тремя интерфейсами HDMI, двумя USB, RJ45, 3,5-мм аудиогнездом под наушники, оптическим выходом, 20-Вт стереодинамиками с поддержкой DTS-HD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, встроенным плеером Chromecast, поддержкой Google Assistant и Google Data Saver. Цена телевизора пока не раскрывается.