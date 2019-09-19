Xiaomi Mi TV 4A с диагональю 70 дюймов

В линейке телевизоров Xiaomi Mi TV 4A появилась новая модель, которая может похвастаться диагональю в 70 дюймов и стоит такая радость всего 600 долларов. Это очень низкая цена для столь большой диагонали, так что, вероятно, производитель использует какие-то простые дешевые матрицы и за счет этого получается минимальная цена на устройство. С другой стороны, если вы очень хотите большую диагональ и именно умный телевизор, при этом желания отдавать три-четыре тысячи долларов за флагманы крупных компаний нет, этот продукт будет наиболее оптимальным вариантом. У Xiaomi Mi TV 4A есть все необходимое, чтобы покорить рынок и пользователей своей низкой стоимостью, а потом уже можно будет говорить о качестве изображения и так далее.