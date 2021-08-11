Xiaomi Mi TV Master Series 77 OLED оценен в $2620

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Mi TV Master Series второго поколения с экраном диагональю 77 дюймов. Новинка характеризуется OLED-панелью с разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, максимальной контрастностью 1 500 000:1, значением DeltaE для DCI-P3, Adobe RGB и BT.709 не более двух единиц, 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой NVIDIA G-Sync, Dolby Vision и MEMC, акустикой от Harman Kardon мощностью 70 Вт, 4-ядерной платформой, 8,5 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой связи UWB и модулем NFC. Цена телевизора составляет 2620 долларов.