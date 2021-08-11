Xiaomi Mi TV Master Series 77 OLED оценен в $2620

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Mi TV Master Series второго поколения с экраном диагональю 77 дюймов. Новинка характеризуется OLED-панелью с разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, максимальной контрастностью 1 500 000:1, значением DeltaE для DCI-P3, Adobe RGB и BT.709 не более двух единиц, 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой NVIDIA G-Sync, Dolby Vision и MEMC, акустикой от Harman Kardon мощностью 70 Вт, 4-ядерной платформой, 8,5 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой связи UWB и модулем NFC. Цена телевизора составляет 2620 долларов.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV Master Series 77 OLED
Представлены телевизоры Realme Smart TV ...
Компания Realme пополнила ассортимент умных телевизоров моделями Smart TV 4K с 43 и 50-дюймовыми дисплеям...
Представлен 144-Гц монитор AOC U28G2X ...
Компания AOC представила игровой монитор U28G2X, который получил 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 384...
Монитор ASUS ProArt Display PA279CV полу...
Компания ASUS пополнила ассортимент IPS-мониторов 27-дюймовыми моделями ProArt Display PA279CV и PA278CV ...
Монитор MSI Modern MD241P получил порт U...
Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделями Modern MD241P и Modern MD241PW, которые отличаются ...
LG представила 34-дюймовый монитор 34WP5...
Компания LG представила новый монитор 34WP550-B. Монитор подходит как для работы так и для развлечений. L...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear ...
Компания LG представила геймерский монитор UltraGear 27GP83B-B, который получил 27-дюймовую Nano IPS-пане...
Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игров...
В рамках «Лаборатории» мы детально тестировали игровой монитор ...
HP представила мониторы для офиса M24fwa...
HP представила мониторы серии M разработанные специально для работы, учебы и игр. Включает серия 24 и 27-...
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor