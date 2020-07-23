Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 стали дешевле

В последнее время многие пользователи стали активно покупать беспроводные наушники, которые, к сожалению, не всем по карману. Чтобы исправить данную ситуацию, в компании Xiaomi решили снизить цену на наушники Mi True Wireless Earphones 2. Теперь это устройство будут продавать всего за 53 доллара, что очень и очень дешево на самом деле, так как пользователь получает возможность за смешные деньги купить крутой продукт и не думать даже о приобретении более дорогих вариантов с тем же качеством звука. За эти деньги ничего лучше найти точно не выйдет, особенно если речь идет про качественные модели без проводов. Осталось только разобраться в том, будет ли компания выпускать второе поколение наушников после того, как первое стало заметно дешевле.