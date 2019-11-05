Xiaomi Mi Watch стоят 185 долларов

Официально представлены умные часы Xiaomi Mi Watch, которые стоят всего 185 долларов и за эти деньги предоставляют вам абсолютно все необходимое для работы и отдыха. Начнем с того, что здесь достаточно большой сенсорный дисплей, который позволяет забыть об управлении часами со смартфона. Есть все необходимые функции для отслеживания вашей активности физической, плюс есть модуль NFC для оплаты и работы с разного рода электроникой. То есть, это довольно доступный продукт, который при этом стоит адекватных денег и позволяет вам за небольшую сумму попробовать мир носимой электроники. Видимо, в Xiaomi отлично понимают, как выходить на новые рынки и привлекать покупателей своими продуктами. Ждем цену для нашего рынка, верно?