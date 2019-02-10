Xiaomi Mi9 с быстрой зарядкой

Другие параметры смартфона не раскрываются. Многие ждут, что Xiaomi использует процессор Qualcomm Snapdragon 855, модуль 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 10/12 ГБ ОЗУ в топовой комплектации, тройную тыльную камеру с главным модулем на 48 Мп.Xiaomi Mi 9 станет новым флагманом от китайского вендора. И хотя дата анонса ещё не озвучена, аппарат уже проходит согласование в Китае. Например, на этой неделе сертификат 3C получило зарядное устройство мощностью 27 Вт для Mi9. О стоимости смартфона пока неизвестно.