Xiaomi Mi9 технические характеристики аппарата

Аппарат получит фирменную программную надстройку MIUI 10 и предустановленную ОС Android 9.0 Pie. Ранее сообщалось, что новинка может выйти и с MIUI 9, а затем получить обновление до актуальной версии.Внутри установят процессор Snapdragon 855 с модемом X24 LTE, который будет работать при поддержке 6 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации, также включающей в себя накопитель на 128 ГБ. Работать аппарат будет от аккумулятора ёмкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 32 Вт. Возможность беспроводной зарядки отсутствует.Устройству приписывают AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма с соотношением сторон 19:9 и вырезом под селфи-модуль Sony IMX 576 на 24 мегапикселя. Сканер отпечатков пальцев будет размещён под экраном. Основная камера состоит из трёх объективов: главного фотосенсора IMX 586 от Sony на 48 мегапикселей, вспомогательного на 12 Мп. Под ними размещена LED-вспышка.Стоимость смартфона составит 436 долларов.