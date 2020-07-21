Xiaomi Mijia Projector 2 Pro готовится к продаже

Компания Xiaomi официально представила новый проектор Mijia Projector 2 Pro, который стоит почти 700 долларов, но за эти деньги предоставляет просто космический набор различных преимуществ. Начнем с того, что данный проектор дает возможность проецировать изображение на диагонали в 200 дюймов, то есть пользователь может получить прямо громадное изображение без дополнительных настроек, главное, чтобы была необходимая площадь на стене. Также стоит отметить, что проектор выдает картинку в 4К или даже 8К, что позволяет пользователю не переживать о том, что в будущем, с приходом более современных разрешений, изображение станет устаревать. Нет, с этим никаких проблем точно не возникнет, особенно если учитывать развитие технологий.