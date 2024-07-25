Xiaomi Mix Flip готов к европейскому релизу

Компания Xiaomi официально объявила о скором европейском дебюте складного смартфона Mix Flip, который недавно был представлен в Китае. Утверждается, что новинка будет стоить 1300 евро. Напомним, что смартфон оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS на базе ОС Android 14, 6,86-дюймовым гибким экраном LTPO AMOLED с разрешением 2912:1224 точки, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 4-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 1392:1208 точек, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), аккумулятором ёмкостью 4780 мАч и поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки.