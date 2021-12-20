Xiaomi Mix Fold 2 получит продвинутый экран Samsung

В сети появилась информация о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, официальный релиз которого ожидается примерно в середине следующего года. Согласно базе данных IMEI, аппарат получит 8,1-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей с высокой кадровой частотой и ультратонким стеклом UTG, за производство которого отвечает Samsung Display. Данные панели выполнены на основе нового техпроцесса, который позволяет сделать их более гибкими и долговечными. Также сообщается об улучшенным петлях шарнирного механизма.

Напомним, что недавно был выпущен складной смартфон Oppo Find N, гибкий экран которого оказался намного лучше, чем в Samsung Galaxy Z Fold3.