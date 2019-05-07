Xiaomi Ninestars Smart для вашего мусора

Компания Xiaomi длительное время удивляла нас интересными разработками, которые может и не взрывали рынок технологий, но зато позволяли сделать нашу жизнь проще. Например, компания выпустила шикарные телевизоры с разрешением 4К и стоимостью, которая в три раза ниже конкурентов. Но, иногда компания просто забывает, что она работает на рынке высоких технологий, и выпускает на рынок что-то вроде Xiaomi Ninestars Smart. Это умное ведро для мусора. Да, вы все правильно прочитали — китайский гигант создал умное устройство, в которое вы будете выбрасывать свой мусор. Стоит такая радость всего 19 долларов, умеет она не очень многое, но за свои деньги это очень интересный продукт для теста. Можно подарить кому-то на день рождения, например.