Xiaomi Note 6 Pro, Note 4 и Note 4X обновились до Android 8.1 Oreo

Компания Xiaomi объявила о выходе глобальной стабильной версии MIUI 10 для смартфонов Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 4 и Redmi Note 4X. Как несложно догадаться, эта версия MIUI 10 построена на основе операционной системы Android 8.1 Oreo. Она привносит обновленный дизайн иконок и меню, новые звуки, жестовую навигацию с отказом от традиционных навигационных кнопок Android и другие нововведения. Напомним, что неделю назад Xiaomi запустила вторую волну обновления до MIUI 10, которая включает 21 смартфон.

Представленный этой осенью Redmi Note 6 Pro оснащается 6,26 дюймовым дисплеем с разрешение Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, который занимает 86% площади передней панели, чипсетом Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп с разблокировкой по лицу, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, а также 3,5 мм разъемом для наушников.