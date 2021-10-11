Xiaomi Pad 5 Pro выходит на мировой рынок

Xiaomi Pad 5 Pro был недавно представлен с некоторыми высококлассными характеристиками. Xiaomi Pad 5 Pro поставляется с процессором Snapdragon 860 SoC, 128/256 ГБ памяти и 6 ГБ оперативной памяти. 11-дюймовый планшет теперь доступен через Giztop вместе с дополнительной скидкой до 70 долларов. Скидка распространяется без дополнительного кода купона для всех пользователей по всему миру. Планшет доступен в двух цветовых вариантах: черном (космический серый) и белом (жемчужно-белый).

Xiaomi Pad 5 Pro поставляется с большим 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 x 2560 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей предлагает соотношение сторон 16:10 и поддерживает HDR10 и Dolby Vision для ярких впечатлений от просмотра. Он оснащен процессором Snapdragon 860 SoC с 6 ГБ оперативной памяти для обработки задач с интенсивным использованием ЦП и повышения производительности. Такие функции, как разделение экрана и разблокировка по лицу, позволяют лучше выполнять многозадачность. Что касается камеры, планшет оснащен основным датчиком на 13 МП и светодиодной вспышкой. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера для видеозвонков с качеством 1080p. Он сопровождает массивный аккумулятор на 8720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Он может обеспечить до 16 часов воспроизведения видео при одной полной зарядке. Что касается подключения, пользователи получат Bluetooth 5.0, WiFI, USB-Type-c и многое другое.