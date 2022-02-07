Xiaomi Pad 5 получает глобальное стабильное обновление MIUI 13

Xiaomi Pad 5 является частью флагманской серии Xiaomi и является более доступной версией своей версии Pro. Планшет был запущен в августе 2021 года с MIUI 12.5 на базе Android 11 и ранее в этом году получил MIUI 13 в Китае. Теперь обновление распространяется по всему миру. Обновление, содержащее версию прошивки V13.0.1.0.RKXMIXM, имеет простой набор изменений, в котором говорится об улучшении производительности, стабильности и безопасности системы. Тем не менее, можно ожидать всех положительных качеств, которые предлагает MIUI 13 Global, включая функции, улучшающие UX, и множество новых обоев.

Обновление по-прежнему основано на Android 11, и неясно, когда Xiaomi планирует выпустить Android 12 для планшета.
Комментарии и отзывы Xiaomi Pad 5
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