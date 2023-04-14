Xiaomi Pad 6 Pro порадует автономностью

Компания Xiaomi поделилась новым тизером планшета Pad 6 Pro, официальная презентация которого запланирована на 18 апреля. Тизер утверждает, что аппарат сможет продержаться без подзарядки почти 48 суток! Правда, это возможно лишь в режиме «глубокого сна», подробности о котором не раскрывается. Зато известно, что планшет получит батарею ёмкостью 8600 мАч.

Планшет также оснастят производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, дисплеем с разрешением 2,8К и частотой обновления 144 Гц, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, а также поддержкой 67-Вт проводной зарядки.
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