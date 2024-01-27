Xiaomi Pad 7 получит 12,5-дюймовый экран

Известный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Xiaomi Pad 7, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 12,45-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740, а также поддержкой 120-Вт проводной зарядки. Ранее Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi 7 Pro получит OLED-экран и топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а официальная презентация новых планшетов от Xiaomi состоится уже в следующем месяце.