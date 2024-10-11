Xiaomi Pad 7 получит SoC Snapdragon 8s Gen 3

Китайский информатор Experiencemore поделился подробностями о планшетах серии Xiaomi Pad 7, релиз которых ожидается в конце этого месяца одновременно с флагманскими смартфонами Xiaomi 15. Итак, базовая модель получит производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, а старшая – субфлагманскую платформу Snapdragon 8s Gen 3 и 67-Вт зарядку. Оба планшета оснастят 11,16-дюймовыми IPS-экранами с кадровой частотой 144 Гц. По словам источника, флагманским планшетом Xiaomi на этот год остается представленный еще в феврале Pad 6S Pro, который оборудован 4-нанометровым процессором Snapdragon 8 Gen 2, 12,4-дюймовым дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления изображения 144 Гц, а также батареей ёмкостью 10000 мАч.

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