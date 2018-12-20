Xiaomi Play и его функции

Компания Xiaomi выпустила новинку с отличной характеристикой. Габариты изделия: 7,8 х 71,89 х 147,76 мм при массе 150 граммов.В основе изделия лежит восьми-ядерный (2,3 ГГц) процессор (модель не уточняется). В роли ОС – Android 8.1 Oreo (+ надстройка MIUI 10). Не обошлось без 3/4 или 6 Гб "оперативки" и флеш-накопитель на 32/64 либо 128 Гб в зависимости от модификации. Поддерживаются microSD-карты.Гаджет наделен экраном (19:9) в 5,84-дюйма по диагонали, разрешение которого – 2280 на 1080 точек (Full HD +), селфи-камерой на 8 Мп и двойной 12-мегапиксельной основной, сканером пальцевых отпечатков.Модель имеет двойную тыловую камеру, а также каплевидный вырез в экране, и представлена в синем, черном и градиентном красном исполнениях.О стоимости смартфона пока неизвестно.