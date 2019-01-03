Xiaomi Pocophone F2 показали на рендерах

В сети активно обсуждают то, каким будет новый смартфон Xiaomi Pocophone F2. В выходе второй версии никто не сомневается, так как первый девайс оказался крайне популярным и пользуется повышенным спросом по сей день. Низкая цена с производительной начинкой сделали свое дело и вы можете без труда за вполне адекватные деньги получить флагманские возможности. Сейчас в сети появились рендеры нового устройства, которое пока что никто не анонсировал. Скорее всего, это какие-то ложные картинки, так как слишком уж высокое качество изображения, такие картинки обычно не сливают заранее. Но, что-то в этом есть — вырез в экране точно будет, двойная камера тоже. Об остальных особенностях продукта можно будет говорить уже после релиза.