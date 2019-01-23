Xiaomi Pocophone F2 получит Snapdragon 855 и тройную камеру на 78 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Pocophone F2, который станет продолжателем очень успешного Xiaomi Pocophone F1. Итак, новому «доступному флагману» прочат 6,4-дюймовый дисплей с защитным стеклом Gorrilla Glass шестого поколения, сдвоенную фронтальную камеру на 15 и 8 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855 с поддержкой сетей пятого поколения, тройную камеру на 38, 16 и 24 Мп, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0, жидкостное охлаждение, 3,5-мм разъем, ИК-порт, NFC, Bluetooth 5.0, USB-C и защиту от пыли и влаги согласно степени IP68. Утверждается, что цена смартфона составит 440 долларов.