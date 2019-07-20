Xiaomi Qin 2 и его функции

Смартфон работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie (Go Edition), оптимизированной для работы с гаджетами начального уровня. Он получил 4G-модем и модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Производитель позиционирует новинку как устройство для студентов: из коробки аппарат получил предустановленные приложения для учёбы и функцию родительского контроля.Аппарат построен на базе процессора Spreadtrum SC9832E при поддержке 1 ГБ оперативной памяти, ёмкость встроенного накопителя без возможности расширения составляет 32 ГБ. За автономность аппарата отвечает АКБ на 2100 мАч. Новинка оснащена разъёмом USB Type-C предусмотрен также ИК-порт для превращения смартфона в универсальный пульт дистанционного управления бытовой техникой. Для вызова голосового ассистента Xiao AI на корпусе выделена отдельная физическая кнопка.Новинку оснастили 5,05-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 х 576 пикселей и соотношением сторон 22,5:9. Трендовые вырезы и отверстия на экране отсутствуют, а проблему размещения фронталки производитель решил радикально — её у смартфона нет. За возможности съемки отвечает тыльный модуль с 5-мегапиксельным датчиком.Стоимость новинки составит 73 доллара.