Xiaomi Qingping позаботится о вашем сне

Официально представлен умный будильник Xiaomi Qingping, который выглядит очень даже лаконично и стильно, плюс обладает целым перечнем преимуществ. Во-первых, новинка работает как классический будильник, то есть вы можете просто нажать на него и перенести время будильника на десять минут, а если сделать длинное нажатие, то устройство перестанет издавать звуковой сигнал. На лицевой стороне устройства также есть дисплей, на которое выводится время, что тоже очень удобно. Во-вторых, у Xiaomi Qingping есть встроенный датчик, который следит за окружающей средой, изучая ее на предмет влажности или температуры. Это тоже полезная информация, которая позволит вам больше данных получать о месте, в котором вы спите. Да и цена низкая.