Xiaomi Redmi 7 и его характеристики

Электропитание возложено на аккумулятор, емкость которого составляет 4000 мАч.Приписывают новому смартфону 8-ядерный центральный процессор Snapdragon 710, способный развивать частоту 2,2 ГГц. В состав микросхемы входит видеоконтроллер Adreno 616 и движок Artificial Intelligence Engine, обеспечивающий функции искусственного интеллекта. Арсенал памяти предполагает конфигурации с небольшим флэш-носителем на 32 ГБ/64 ГБ и ОЗУ в объеме 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ.Тыльная камера находится в верхнем левом углу корпуса. Она состоит из двух блоков оптики, смонтированных вертикально. Главный датчик изображения Sony IMX 363 имеет разрешение 12 МП, а вспомогательный сенсор – 5 МП. Кроме того, на задней стороне корпуса размещен сканер для идентификации владельца по отпечаткам пальцев.Модель получит экран с разрешением Full HD+ и размером диагонали 5,8 дюйма. В верхней части дисплея, судя по изображениям, расположен вырез в форме небольшой капли для фронтальной камеры на 8 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.