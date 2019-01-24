Xiaomi Redmi Go готовят к релизу

В сети появилась информация о смартфоне Xiaomi Redmi Go, который является бюджетным решением и создается специально для тех пользователей, которые хотят получить от продукта лишь определенные возможности вроде звонков, работы с мессенджерами и интернетом. То есть, это не тот смартфон, который вы будете покупать ради игровых задач или невероятного качества фотографий, нет. Новинку создают специально для тех, кому необходим доступный смартфон со всеми современными функциями и возможностями. Так что если вы давно ждали что-то подобное — потерпите еще немного, скоро продукт должны официально анонсировать. Пока что говорить о цене новинки нет возможности, такой информации у нас просто нет. Но, это будет самый доступный в своем роде смартфон.