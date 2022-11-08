Xiaomi Redmi K60 получит быструю зарядку

Некоторое время назад на просторах интернета появились слухи о том, что смартфон Xiaomi Redmi K60 должен получить мощную проводную зарядку, а сегодня инсайдеры подтвердили этот слух — устройство точно получит зарядку мощностью 67 Вт. И в этом есть сразу две хорошие новости — первая заключается в том, что китайский гигант в отличие от своих конкурентов не пытается получить с покупателя дополнительную прибыль на зарядке, так что в комплекте поставки устройства точно будет блок зарядки мощностью 67 Вт. Такой блок на рынке стоит примерно 30-40 долларов, так что смартфон автоматически становится более привлекательным решением, особенно если у вас нет пока что быстрой зарядки и вы не хотите отдавать за неё дополнительные средства.

Второй момент заключается в том, что 67 Вт могут показаться вам не такой уж большой цифрой, но на самом деле это оптимальная мощность зарядки. Дело в том, что если на гаджет подавать 100 Вт или даже 150 Вт, то его батарея будет сильно изнашиваться на постоянной основе, а это приводит к тому, что уже через год ёмкость аккумулятора сильно падает. Соответственно, лучше иметь быструю зарядку адекватной мощности, но не переживать об изнашивании аккумулятора. И вместе с другими бонусами, которые имеются у ​​Xiaomi Redmi K60, можно смело говорить о том, что устройство будет весьма конкурентоспособным. Особенно если вы хотите получить недорогой гаджет флагманского уровня с хорошей камерой, мощным процессором и поддержкой быстрой зарядки.
В iPhone 14 Pro будет в два раза больше встроенной памяти…
Apple может избавиться от версии для хранения 128 ГБ для будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с новы…
Выбираем лучший чехол для Xiaomi Poco X4 Pro 5G…
Китайские производители достаточно легко захватили современный рынок смартфонов благодаря своим низким це…
Анонсирован флагманский смартфон Redmi K50 Extreme Edition…
Компания Xiaomi официально анонсировала топовый флагманский смартфон Redmi K50 Extreme Edition. Устройств…
Смартфоны Honor 70 скоро выйдут в Европе…
Компания Honor готова к международным продажам смартфонов Honor 70, которые были выпущены в Китае еще в и…
Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру нового поколения…
Для пользователей, которые следят за рынком смартфонов, не секрет, что производителям достаточно тяжело п…
На Android появилась главная фишка iPhone 14 Pro…
Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что компания Apple недавно провела презентацию, в ходе к…
Huawei Mate 50 забронировали 400 тысяч человек…
Компания Huawei похвасталась успехами еще не представленного официально смартфона Huawei Mate 50, который…
OnePlus 10T провалил тест на прочность…
Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до новенького флагмана OnePlus 10T, подвергнув его исп…
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor