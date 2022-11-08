Xiaomi Redmi K60 получит быструю зарядку

Второй момент заключается в том, что 67 Вт могут показаться вам не такой уж большой цифрой, но на самом деле это оптимальная мощность зарядки. Дело в том, что если на гаджет подавать 100 Вт или даже 150 Вт, то его батарея будет сильно изнашиваться на постоянной основе, а это приводит к тому, что уже через год ёмкость аккумулятора сильно падает. Соответственно, лучше иметь быструю зарядку адекватной мощности, но не переживать об изнашивании аккумулятора. И вместе с другими бонусами, которые имеются у Xiaomi Redmi K60, можно смело говорить о том, что устройство будет весьма конкурентоспособным. Особенно если вы хотите получить недорогой гаджет флагманского уровня с хорошей камерой, мощным процессором и поддержкой быстрой зарядки.