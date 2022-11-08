Xiaomi Redmi K60 получит быструю зарядку

Некоторое время назад на просторах интернета появились слухи о том, что смартфон Xiaomi Redmi K60 должен получить мощную проводную зарядку, а сегодня инсайдеры подтвердили этот слух — устройство точно получит зарядку мощностью 67 Вт. И в этом есть сразу две хорошие новости — первая заключается в том, что китайский гигант в отличие от своих конкурентов не пытается получить с покупателя дополнительную прибыль на зарядке, так что в комплекте поставки устройства точно будет блок зарядки мощностью 67 Вт. Такой блок на рынке стоит примерно 30-40 долларов, так что смартфон автоматически становится более привлекательным решением, особенно если у вас нет пока что быстрой зарядки и вы не хотите отдавать за неё дополнительные средства.

Второй момент заключается в том, что 67 Вт могут показаться вам не такой уж большой цифрой, но на самом деле это оптимальная мощность зарядки. Дело в том, что если на гаджет подавать 100 Вт или даже 150 Вт, то его батарея будет сильно изнашиваться на постоянной основе, а это приводит к тому, что уже через год ёмкость аккумулятора сильно падает. Соответственно, лучше иметь быструю зарядку адекватной мощности, но не переживать об изнашивании аккумулятора. И вместе с другими бонусами, которые имеются у ​​Xiaomi Redmi K60, можно смело говорить о том, что устройство будет весьма конкурентоспособным. Особенно если вы хотите получить недорогой гаджет флагманского уровня с хорошей камерой, мощным процессором и поддержкой быстрой зарядки.