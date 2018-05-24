Xiaomi Redmi Note 5 добрался до России...

На территории России скоро будут продавать смартфон Xiaomi Redmi Note 5. Эта новинка стоит 18 тысяч рублей в минимальной комплектации. Стоит ли устройство своих денег? Если перевести рублевую стоимость в доллары, то получается 300 долларов, это практически продукт среднего класса. Конечно, смартфон в долларах в Китае стоит примерно столько же, но когда устройство приходит на территорию нашей страны, то цена обычно вырастает. Тем не менее, смартфон с достаточно производительным процессором Qualcomm Snapdragon 636 и довольно приличным дизайном корпуса. Да, это не флагманское устройство и с уверенностью говорить о том, что новинка будет популярной никто не может. Все же, сейчас китайские смартфоны от известных брендов стали слишком дорогими, тогда как малоизвестные компании из того же региона стоят адекватных денег.