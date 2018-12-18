Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит 6,4-дюймовый экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Redmi Note 7, который будет представлен следующей весной. Смартфону прочат 6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080р+ и соотношением сторон 19,5:9, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, а также камеры, как у Xiaomi Mi A2. Также аппарат унаследует от предшественника дизайн с вырезом в верху экрана. В качестве операционной системы будет использоваться MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. Младшая версия обойдется в 169 долларов, а старшая – в 210 долларов.