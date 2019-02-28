Xiaomi Redmi Note 7 стоит 140 долларов

2019-02-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi Note 7; [112]
Официально представлен новый смартфон Xiaomi Redmi Note 7, который обладает громадным перечнем преимуществ и стоит всего 140 долларов. Да, у этой модели нет камеры на 48 мегапикселей, но есть отличный дисплей с диагональю 6,3 дюйма и даже отличным разрешением 2340 на 1080 точек, отличная камера, привлекательный дизайн. Фактически, это смартфон среднего класса, если судить по характеристикам, но стоимость у него от продукта начального класса. За 140 долларов сейчас крайне тяжело найти что-то адекватное, не говоря уже о том, что у известных брендов за эти деньги вы разве что чехол купите, и то не факт. В этом плане китайская компания показала себя очень достойно и доказала, что можно делать крутые смартфоны за вменяемые деньги.


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