Xiaomi Redmi Router AX5 стоит 35 долларов

Некоторое время назад на просторах интернета начали говорить о том, что новый формат Wi-Fi 6 будет довольно дорогим удовольствием, которое будет доступно только крайне качественным роутерам. Однако вскоре оказалось, что это все мифы маркетологов, ведь роутер Xiaomi Redmi Router AX5 при поддержке Wi-Fi 6 стоит всего 35 долларов и это очень дешево по современным меркам. Благодаря этому пользователи могут совершенно спокойно оборудовать жилье или офис роутером с поддержкой более современного беспроводного подключения. Это крайне круто, особенно если учитывать, что компания Xiaomi еще и отлично справляется с софтом, который дает нам возможность не переживать о настройке устройства и прочих современных особенностях.

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