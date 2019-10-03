Xiaomi RedmiBook 14 скоро на глобальном рынке

Компания Xiaomi собирается выпустить RedmiBook 14 на глобальный рынок.

RedmiBook 14 прошёл сертификацию в Евразийской Экономической Комиссии EEC. Когда состоится анонс пока что не известно.

RedmiBook 14 имеет металлический корпус толщиной 17 мм, 14-дюймовый экран с разрешением Full HD, 256/512 ГБ SSD, 8 ГБ ОЗУ, 46-ваттный аккумулятор и стереодинамики с технологией DTC Sound. Работает устройство на четырёхъядерном процессоре Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U в паре с системой охлаждения и дискретной графикой Nvidia GeForce MX250.