Xiaomi TV S Pro 85 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт продажам умного телевизора TV S Pro 85, который был представлен на прошлой неделе. Новинка оценена в Китае в 1095 долларов. Телевизор оснащается 85-дюймовой панелью Mini LED с заводской калибровкой для точной цветопередачи, разрешением 4К, кадровой частотой 144 Гц, 1440 зонами подсветки и максимальной яркостью 2400 кд/кв.м, четырехъядерным процессором Arm Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6, модулем NFC, двумя портами HDMI 2.1 и специальным геймерским режимом для идеальной совместимости с игровыми консолями.

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