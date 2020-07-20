Xiaomi XiaoAI Smart Mouse готова к продаже

Компания Xiaomi постоянно выпускает какие-то интересные гаджеты, которые не только выглядят круто и привлекают внимание с первого взгляда, но и обладают достаточно низкой стоимостью. Для многих пользователей этого хватает с головой, чтобы заказать себе очередную новинку китайской компании, особенно когда речь идет про что-то очень качественное. В этот раз речь зашла про мышку Xiaomi XiaoAI Smart Mouse, которая была официально анонсирована и представлена всего за 16 долларов. Конечно, это цена для локального рынка Китая и на деле стоимость будет чуть выше, но если вы не горите желанием переплачивать за другие именитые бренды, то стоит присмотреться к данной новинке. Она выглядит очень круто и дает пользователю все необходимое.

Комментарии и отзывы Xiaomi XiaoAI Smart Mouse
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