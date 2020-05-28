Xiaomi YEUX зарядит ваш смартфон

Довольно много производителей по всему миру выпускают свои гаджеты, которые дают возможность зарядить тот же смартфон вдалеке от розетки. В этот раз за дело решила взяться достаточно популярная китайская компания, которая представила миру новинку под названием Xiaomi YEUX. Это солнечная батарея, которая позволяет заряжать ваш гаджет от солнечных лучей без дополнительных компонентов. Достаточно подключить кабель в разъем зарядки, подключить кабель к смартфону и можно класть данную панель на солнце. Конечно, никто не говорит о быстрой зарядке, но если вы в путешествии и хотите подзарядить свой смартфон, то стоит такую панель использовать, ведь она вполне справляется с поставленными задачами. Стоимость пока что не называется официально.