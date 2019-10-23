Xiaomi Yeelight в интересном дизайне

Умная лампочка Xiaomi Yeelight, которую производитель выполнил в стиле обычной лампы накаливания, смотрится достаточно привлекательно и поддерживается современным модулем связи Xiaomi Smart Home Wi-Fi для оборудования умного дома. Для работы с новым продуктом вам достаточно подключить устройство к сети и управлять при помощи смартфона, например. Лампочка умеет не только светить, когда вы ее включаете, но и поддерживает массу режимов, настроек и прочего всего интересного. Вопрос только в том, сколько лампочка будет стоить у нас в России, ведь обычно доступный товар из Китая до нас приезжает уже достаточно дорогим удовольствием. Будем ждать, пока лампочку привезут в нашу страну и тогда можно будет говорить о конкуренции.